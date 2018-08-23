Американский рэпер Snoop Dogg анонсировал выход своей первой кулинарной книги "Рецепты от пройдохи" (From Crook to Cook). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Платиновые рецепты от босса кухни Догга. Первая кулинарная книга Snoop Dogg скоро пойдет в печать к издательства Chronicle Books", - написал рэпер.

Фото: snoopdogg/Instagram

По данным журнала People, в книге будет около 50 любимых рецептов исполнителя.

Он расскажет о том, как запекать макароны с сыром (с которыми он изображен на обложке).

Snoop Dogg предложит варианты блюд для завтрака, обеда, ужина и для различных мероприятий, а также поделится своим авторским рецептом коктейля Gin and Juice ("Джин и сок").

Рецепты будут сопровождаться его советами в развлекательной форме.

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