Нацбанк, несмотря на события на межбанке, повысил официальный курс гривны
На понедельник, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 27,853197 грн/$1.
По сравнению с курсом на 23 августа (27, 885488 грн/$1) доллар подешевел на 3 копейки, передает Интерфакс-Украина.
Наименование валюты официальный курс
- 100 австралийских долларов 2029.9104
- 100 азербайджанских манат 1638.4234
- 10 белорусских рублей 135.4727
- 100 болгарских лев 1649.0038
- 1000 вон 24.8134
- 100 гонконгских долларов 354.8184
- 100 датских крон 432.3799
- 100 долларов США 2785.3197
- 100 ЕВРО 3225.1217
- 100 египетских фунтов 156.2600
- 1000 йен 251.3539
- 100 польских злотых 753.8501
- 1000 индийских рупий 397.2730
- 1000 иранских риалов 0.6632
- 100 канадских долларов 2137.3992
- 100 кун 433.6415
- 100 мексиканских песо 148.3237
- 100 молдавских лей 166.6868
- 100 новых израильских шекелей 766.0258
- 100 новозеландских долларов 1858.6455
- 100 норвежских крон 334.2684
- 100 ренд 195.8120
- 10 российских рублей 4.0646
- 100 румынских лей 695.3691
- 10000 рупий 19.0384
- 100 саудовских реал 742.7519
- 100 сингапурских долларов 2032.9814
- 100 SDR - специальные права заимствований 3890.8721
- 100 тенге 7.7021
- 100 турецких лир 458.9418
- 1000 форинтов 99.5961
- 100 фунтов стерлингов 3588.3327
- 100 чешских крон 125.4277
- 100 шведских крон 306.6201
- 100 швейцарских франков 2833.2792
- 100 юаней женьминьби (Китай) 404.9473
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 августа составил 240.1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $210.1 млн.
Напомним, что в четверг, 23 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос до 27,86-27,88 грн.
Как сообщала "Страна", в Минфине объявили о курсе на уменьшение размера госдолга. Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд.
Напомним, что в четверг, 23 августа, гривна упала к евро на 52 копейки, доллар уже почти 28.