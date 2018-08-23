На понедельник, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 27,853197 грн/$1.

По сравнению с курсом на 23 августа (27, 885488 грн/$1) доллар подешевел на 3 копейки, передает Интерфакс-Украина.

Наименование валюты официальный курс

100 австралийских долларов 2029.9104

100 азербайджанских манат 1638.4234

10 белорусских рублей 135.4727

100 болгарских лев 1649.0038

1000 вон 24.8134

100 гонконгских долларов 354.8184

100 датских крон 432.3799

100 долларов США 2785.3197

100 ЕВРО 3225.1217

100 египетских фунтов 156.2600

1000 йен 251.3539

100 польских злотых 753.8501

1000 индийских рупий 397.2730

1000 иранских риалов 0.6632

100 канадских долларов 2137.3992

100 кун 433.6415

100 мексиканских песо 148.3237

100 молдавских лей 166.6868

100 новых израильских шекелей 766.0258

100 новозеландских долларов 1858.6455

100 норвежских крон 334.2684

100 ренд 195.8120

10 российских рублей 4.0646

100 румынских лей 695.3691

10000 рупий 19.0384

100 саудовских реал 742.7519

100 сингапурских долларов 2032.9814

100 SDR - специальные права заимствований 3890.8721

100 тенге 7.7021

100 турецких лир 458.9418

1000 форинтов 99.5961

100 фунтов стерлингов 3588.3327

100 чешских крон 125.4277

100 шведских крон 306.6201

100 швейцарских франков 2833.2792

100 юаней женьминьби (Китай) 404.9473

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 августа составил 240.1 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $210.1 млн.

Напомним, что в четверг, 23 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос до 27,86-27,88 грн.

Как сообщала "Страна", в Минфине объявили о курсе на уменьшение размера госдолга. Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд.

Напомним, что в четверг, 23 августа, гривна упала к евро на 52 копейки, доллар уже почти 28.