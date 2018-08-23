Сегодня, 23 августа, Печерский районный суд Киева отказался арестовать собственника интернет-издания "Инсайдер", бывшего первого заместителя председателя правления государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Алексея Тамразова и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 20 млн гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

Данное решение вынесла судья Валерия Павленко. Судья постановила освободить Тамразова в зале суда. Он должен внести залог в течение 5 дней.

После внесения залога Тамразов обязан прибывать к следователю в случае, если его вызывают, сообщать следователю об изменении места жительства, сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Эти обязательства возлагаются на него до 21 октября включительно. Тамразов заявил, что намерен посоветоваться с знакомыми по вопросу внесения необходимой суммы. И адвокаты, и прокурор допускают подачу апелляции, однако о конкретных планах не заявляли.

Фото: ukranews.com

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Напомним, прокуроры готовили ходатайство об аресте Тамразова с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко объявил о задержании на взятке в $200 тысяч известного блогера, разоблачавшего коррупцию при госзакупках. Им оказался бывший руководитель "Укргаздобычи" времен Януковича, бизнесмен, владелец интернет-издания INSIDER и известный блогер Алексей Тамразов.

По официальной версии следствия, Алексей Тамразов пытался дать взятку прокурору Константину Кулику в 200 тысяч долларов (правда, потом уточнили, что все-таки дал 100 тысяч). Взятку Тамразов якобы предлагал за снятие ареста с природного газа в рамках дела Виктора Януковича.

Напомним также, что Луценко предложил блогеру Тамразову сделку со следствием.