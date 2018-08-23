Итоговое заявление после встречи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева не было подписано из-за позиции американского представителя.

Об этом передает ГазетаРу со ссылкой на РИА Новости.

"По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть, слабая сама тема обсуждения", - заявил Патрушев.

Российская сторона предложила в ответ на внесение в документ положения о вмешательстве в выборы указать в нем пункт о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

"Мы сказали, что если будет такая фраза, то надо вставить в документ, что американцы не должны вмешиваться во внутренние дела (других государств - Прим.Ред.). Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что после встречи пригласил американских коллег на новую встречу в Москву или другой город России. По его словам, вопрос о сроках встречи не обсуждался, однако отметил, что ожидает результативных переговоров.

Как сообщала "Страна", в США заявили, что не причастны к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, что в России поддержали заявление США о желании восстановить сотрудничество.