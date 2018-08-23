Появилось видео фрагмента интервью адвоката ветерана АТО Никиты Грабчука Сергея Дубейко, подзащитного которого сегодня арестовали на два месяца по подозрению в нападении на Екатерину Гандзюк.

Видео разместил юрист Маси Найем, который возмущен тем, что у адвоката грамотная русская речь, и на суде он, нарушая ст. 12 Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", говорил на русском языке.

Также критику автора поста вызвал тот факт, что у адвоката на телефоне играет рингтон "Боже царя храни", о чем сообщили свидетели.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

В видео адвокат, переходя периодически с украинского на русский, говорит, почему его подзащитный напал на Гандзюк. "...Он посчитал, что она сепаратист и коррупционер. Те лица, которые боролись за Украину, у них такое мнение, что те, кто думают иначе ... не то чтобы враги ... но ... ну это не метод, конечно (обливать кислотой)".

Маси Найем считает, что эта история исключительно придумана для того, чтобы собратья подозреваемых не думали, что это было сделано исключительно за деньги.

Фото: facebook.com/MasiNayyem/

Как сообщала "Страна", организатором нападения на Гандзюк оказался атошник и его боевые побратимы.

Мы писали, что, по словам полиции, четверо подозреваемых признались в нападении на Гандзюк за деньги.