В каждой пятой компании (21%) в Польше присутствуют работники из Украины. Более 57% заробитчан планируют в ближайшее время снова приехать на польские заработки.

Об этом передает polradio со ссылкой на исследование компании Personnel Service "Барометр трудовой иммиграции - II полугодие 2018".

Как сообщается, 73% опрошенных украинцев хотят работать в Польше более шести месяцев. Продление этого времени ожидает также 66% польских работодателей. "Это на 10% больше, чем в предыдущем подобном исследовании, что является результатом все больших проблем при поиске работников на местном рынке", - сказано в исследовании.

При этом более 57% работников из Украины планируют в ближайшее время снова приехать в Польшу на заработки. Таких намерений не имеют 22% опрошенных. "Данные показывают, что украинские работники хорошо чувствуют себя в Польше и это для них не одноразовое приключение", - заявил председатель Personnel Service Кшиштоф Ингльот.

Согласно исследованию, 51% украинских работников находятся на заработках в Польше от одного до трех месяцев, 28% - от трех до шести месяцев. "Это большая проблема, потому что польскому работодателю нужны украинские работники минимум на двенадцать месяцев. Большинство хочет нанимать на работу на 18 и более месяцев", - отметил Ингльот.

Больше всего украинских трудовых иммигрантов работает в крупных компаниях (40%), в средних предприятиях - 29%, а в малых фирмах - 18%. В ближайшие 12 месяцев найти работников с Украины намерены 17% предприятий в Польше.

Кроме того, в ходе исследования польских работников спросили об их отношении к украинским коллегам. 46% опрошенных ответило, что "нейтрально", 30% - "положительно", а "отрицательно" - 11%. Наиболее негативно настроены к работникам из Украины - лица в возрасте 55-67 лет. Как отмечается в докладе, это неожиданно, поскольку полгода назад именно эта возрастная группа относилась к работникам из-за восточной границы наименее негативно.

Как сообщала "Страна", украинцев массово отправляют за решетку в Европе по обвинению в переправке нелегалов.

Отметим, что украинец нелегально ввозил из Польши европейские пистолеты и пулеметы на продажу.