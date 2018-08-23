Препарат Назо-спрей временно запретили продавать и применять на территории Украины. Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками от 23 августа 2018 №7489-1.1/4.0/17-18.

"Временно запретить реализацию и применение лекарственного средства Назо-спрей, спрей назальный 0,5 мг/мл, по 15 мг в контейнере с распылителем, в пачке из картона, серии 01711117 в связи с несоответствием требованиям аналитической нормативной документации регистрационного удостоверения", - говорится в документе.

Данный препарат используется для местного применения при заболеваниях полости носа.

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