Американские дипломаты следом за своими британскими коллегами записали видеопоздравление с украинскими песнями и танцами. Видео появилось на странице посольства США в Украине в Facebook.

В частности, посол США в Украине Мари Йованович и сотрудники посольства поздравили украинцев с Днем Независимости, исполнив песни "Несе Галя воду", "Гей, наливайте повнії чари" и другие.

"Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем независимости. Желаем, чтобы Украина всегда была свободной, демократической и процветающей европейской страной. Слава Украине!" - сказала Мари Йованович, обращаясь к украинцам.

Как сообщала "Страна", ранее Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости от имени народа Америки.

Также стало известно, что Порошенко пригласил украинцев на парад к Дню Независимости на Крещатике в Киеве.