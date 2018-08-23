Появилось видео, как американские дипломаты с бубнами и баянами поют "Гей, наливайте повнії чари"
Американские дипломаты следом за своими британскими коллегами записали видеопоздравление с украинскими песнями и танцами. Видео появилось на странице посольства США в Украине в Facebook.
В частности, посол США в Украине Мари Йованович и сотрудники посольства поздравили украинцев с Днем Независимости, исполнив песни "Несе Галя воду", "Гей, наливайте повнії чари" и другие.
"Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем независимости. Желаем, чтобы Украина всегда была свободной, демократической и процветающей европейской страной. Слава Украине!" - сказала Мари Йованович, обращаясь к украинцам.
Как сообщала "Страна", ранее Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости от имени народа Америки.
Также стало известно, что Порошенко пригласил украинцев на парад к Дню Независимости на Крещатике в Киеве.