Во Львовской области Дрогобычский горрайонный суд приговорил следователя Бориславского отделения Нацполиции к пяти годам лишения свободы. Сотрудника правоохранительных органов признали виновным в вымогательстве 3000 гривен взятки от местной жительницы.

Об этом в четверг, 23 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Обвиняемый был признан виновным в вымогательстве трех тысяч гривен. Он получил взятку от местной жительницы за непривлечение ее сына к уголовной ответственности и закрытие возбужденного против него дела.

"Правоохранителю вынесен приговор - мужчину признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с двухлетним лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

Как сообщала "Страна", глава райадминистрации в Хмельницкой области погорел на взятке в $33 000. Глава райадминистрации задержан, деньги изъяты.

Отметим, что на Закарпатье глава района хотел заработать на откатах с планшетов для детей-инвалидов.