Мост Патона в Киеве ждет реконструкция. Только на его обследование потратят 4 миллиона
В Киеве мост Патона планируют реконструировать совместно с Институтом электросварки после тщательного обследования за 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сообщается, что мост нуждается в капитальном ремонте из-за длительной эксплуатации и необратимого коррозионного процесса на металлоконструкциях.
Мэр Виталий Кличко подписал распоряжение о реконструкции.
"Документ предусматривает выделение 4 миллионов гривен на проведение комплексного обследования конструкции моста Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и разрабатываться проект будущей реконструкции", - сообщили в КГГА.
По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, "Киевавтодор" будет учитывать рекомендации специалистов Института Патона на всех этапах проектирования и выполнения строительных работ.
Проект начнут разрабатывать в этом году.
Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост один раз в 2004 году, когда с путепровода демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.
Как сообщала "Страна", весной в Киеве ограничили движение по мосту Патона из-за фонтана воды, бьющего на тротуаре.
Также "Страна" публиковала фото и видео Шулявского моста, который закрыли в Киеве.
Напомним, Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася.