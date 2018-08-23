В Киеве мост Патона планируют реконструировать совместно с Институтом электросварки после тщательного обследования за 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что мост нуждается в капитальном ремонте из-за длительной эксплуатации и необратимого коррозионного процесса на металлоконструкциях.

Мэр Виталий Кличко подписал распоряжение о реконструкции.

"Документ предусматривает выделение 4 миллионов гривен на проведение комплексного обследования конструкции моста Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и разрабатываться проект будущей реконструкции", - сообщили в КГГА.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергея Симонова, "Киевавтодор" будет учитывать рекомендации специалистов Института Патона на всех этапах проектирования и выполнения строительных работ.

Проект начнут разрабатывать в этом году.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост один раз в 2004 году, когда с путепровода демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Как сообщала "Страна", весной в Киеве ограничили движение по мосту Патона из-за фонтана воды, бьющего на тротуаре.

Также "Страна" публиковала фото и видео Шулявского моста, который закрыли в Киеве.

Напомним, Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася.