В Генеральной прокуратуре и Специализированной антикоррупционной прокуратуре не подтверждают, но и не опровергают информацию о проведенных в период отпуска в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого обысках.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что еще 20 августа Холодницкого, который ранее ушел в отпуск вплоть до 13 сентября, вернулся к работе. Она объяснила это двумя причинами.

Во-первых, на Резницкой это связали с необходимостью рассмотрения жалобы детективов НАБУ на действия одного из подчиненных главы САП, закрывшего так называемое "дело рюкзаков Авакова". Это скандальное уголовное производство где под подозрением находились сына главы МВД Александр Аваков и его бывший заместитель Сергей Чеботарь.

Во-вторых, Сарган рассказала что ранее следственная группа по одному из дел, сопровождаемых ГПУ, вышла на подследственного НАБУ и САП чиновника категории "А". Якобы ввиду этого в Генпрокуратуре возникла необходимость дополнительного привлечения к расследованию прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о чем было принято совсместное решение на встрече Луценко и Холодницкого.

В то же время, источник "Страны" в САП рассказал о другом порядке причин, которые и привели к отзыву Холодницкого из отпуска. По словам этого собеседника, в офисе у антикоррупционного прокурора, а также в кабинете одного из его заместителей ранее прошли обыски. Данные следственные действия были санкционированы судом, а рабочее место Холодницкого обыскивали в его отсутствие.

"Страна" обратилась в Генпрокуратуру и САП для проверки этих сведений.

Спикер ведомства Луценко - Андрей Лысенко заявил, что ранее Лариса Сарган "предоставила исчерпывающую информацию" по вопросу о причинах отзыва Холодницкого из отпуска.

"Мне добавить здесь нечего", - пояснил он. Но на прямой вопрос, известно ли пресс-службе Генпрокуратуры о проведенном обыске в кабинете главы САП и его заместителя, не ответил.

Также корреспондент "Страны" сумел дозвониться Холодницкому, но он заявил, что на данный момент занят и попросил связаться с ним позже.

Напомним, что у зама главы ГПУ - руководителя САП есть два заместителя - "киборг" Максим Грищук и Владимир Кривенко, которому ранее Холодницкий одолжил более 600 тыс грн., а тот, судя по его изменениям в декларации, мог направить их на покупку квартиры. "Страна" пробовала связаться с Кривенко для уточнения деталей, у кого именно из замов руководителя САП проходили обыски, но его телефон в настоящее время недоступен.

Тем временем, как следует из информации в акккаунте Назара Холодницкого в Facebook, а также сообщению на сайте Генпрокуратуры, в четверг, 23 августа руководитель САП вместе с главой ГПУ Юрием Луценко и его заместителями Дмитрием Сторожуком, а также Евгением Ениным посетили благотворительный турнир "Кубок Незвисимости-2018".

Источник фото: gp.gov.ua

В ГПУ отмечают, что в данном соревновании, которое проходило на площадке Национальной академии прокуратуры участвовали команды украинских силовых ведомств, политиков, журналистов, предпринимателей, чиновников и бизнесменов.