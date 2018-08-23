Организатор нападения на херсонская активистку Екатерину Гандзюк под влиянием своего авторитета задействовал для совершения преступления людей, для которых он был командиром во время их участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По словам полицейского руководителя, исполнитель нападения - 23-летний житель Житомирской области, который "с первых дней войны на Востоке стал на защиту государства".

Аброськин подчеркнул, что сам нападающий получил значительный ожог частей тела во время совершения преступления.

"Досадно, что этого парня, как и троих других патриотически настроенных, использовал для совершения преступления тот человек, который во время военных действий был для них командиром, которому они полностью доверяли свои жизни", - написал полицейский.

По его словам, руководил этой группой 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО.

"Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", - пояснил Аброськин.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, роль каждого участника этой группы будет установлена ​​в ходе проведения полного расследования.

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемые в кислотном покушении на Гандзюк оказались ветеранами АТО и признались, как готовили преступление.

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