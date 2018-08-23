Концерн "Калашников" представил концепт-кар CV-1, на базе которого компания планирует создать электромобиль, способный конкурировать с ведущими мировыми производителями. CV-1 построен на базе ретрокузова "ИЖ-Комби" и является "стендом для тестирования" сложных технологий, передает TJ.

В компании отказались раскрывать вероятные сроки создания потребительской модели электромобиля CV-1 и его возможную цену.

Концепт-кар оборудован батареей на 90 киловатт-час. Мощность электромобиля может достигать 500 киловатт в пике, а запас хода составляет 350 километров. Tesla Model 3 2018 года выпуска может проехать от одной зарядки 500 километров и обладает аккумулятором на 85 киловатт-часов.

Видео: kalashnikov.media

Электромобиль "Калашникова" сможет развивать "значительно более высокие скорост"» по сравнению с выпущенными ранее концерном моделями для потребительского рынка. Последняя представленная модель может передвигаться со скоростью 80 километров в час.

В компании не уточнили, какими преимуществами будет обладать электромобиль "Калашникова" в сравнении с разработками Tesla и других компаний. Представитель концерна объяснила, что "Калашников" не планирует строить собственную сеть зарядных станций.

"Мы рассчитываем, что производство в том числе и нами электротехники приведёт к развитию инфраструктуры. К моменту запуска электрического суперкара всё будет готово", - сказала представитель концерна "Калашников" София Иванова.

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