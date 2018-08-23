В среду, 22 августа, в Шевченковском райсуде Киева проходило слушание заявления судьи Щебуняевой о самоотводе от дела догхантера Алексей Святогора. После судебного заседания на фигуранта уголовного производства было совершено нападение. Об этом Святогор сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, четверо активистов облили его жидкостью неизвестного происхождения, которая разъела его одежду. Сам мужчина не пострадал.

"После заседания я иду такой домой, и тут на меня сзади скачут молодые пасивисты-п...ы в коротких штанишках и сыплют (льют) жидкость неизвестного происхождения, которая попала на футболку, и которая (футболка) расплавилась (очень химически агрессивная среда). Я-то не пострадал. Потому что, повторюсь, "удар" на себя приняла футболка. Она почти "расплавилась" (как вещдок предоставлю) плюс, это было возле бювета, в котором я сразу смыл жидкость", - написал он.

Одного из нападавших Святогор снял на камеру мобильного телефона.

Святогор предполагает, что активисты присутствовали на судебном заседании.

"Молодого гамадрила я опознал, как нападавшего на меня с битой 3 марта 2016 года под моим домом, который орал "я тебя убью", - говорит догхантер.

Святогор успел сфотографировать одного из напавших на него парней Фото: facebook.com/a.svyatogor

Как сообщала "Страна", судья Шевченковского райсуда Киева Андрей Трубников также взял самоотвод во время избрания меры пресечения догхантеру Алексею Святогору.

Напомним, Шевченковское управление полиции 1 июня объявило Святогора в розыск. 8 июня его задержали и объявили подозрение по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 (Создание и распространение продукции ,которое пропагандирует культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

44-летний Алексей Святогор - скандально известный догхантер, один из самых жестоких и циничных убийц животных в Киеве. У него есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих "успехах" и оскорбляет тех, кто считает его "деятельность" аморальной.

Напомним также, что Киев и Сумы стали лидерами по числу издевательств над животными в Украине.