Глава Минздрава Ульяна Супрун традиционно, в Facebook решила развеять очередные "мифы". На этот раз в ее поле зрения оказались глаза, их лечение и профилактика заболеваний.

Супрун со ссылками на ученых "разрешила" сидеть близко к экрану телевизора или на последней парте в школе. При этом она усомнилась в пользе черники и морковки для лечения глазных заболеваний.

По данным ВОЗ, проблемы со зрением имеют около 300 млн людей в мире. Из них 43%, в том числе 12 млн детей страдают нарушениями рефракции. К таким нарушениям относятся близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия) и астигматизм.

"Одна из реальных причин нарушения зрения - генетика. Физиологическая причина близорукости - неправильный размер глазного яблока и дефекты системы фокусировки. Чтение книги или сидение перед экраном не могут влиять физиологически, а наследственность на такое способна.

Поэтому нам следует понять, что все сложнее, чем созерцание монитора или чтения лежа. И если у вас есть нарушения зрения - поедание моркови килограммами не поможет его вылечить", - отметила она.

Традиционно, одной из причин ухудшения зрения считают экраны телевизоров, мониторы компьютеров и дисплеи смартфонов. Супрун заявила, что ученые не нашли связи между близорукостью и временем, проведенным за мониторами гаджетов.

"Впрочем, не исключено, что мы можем испытывать определенные симптомы, например напряжение, сухость глаз или удвоение изображения. Но обычно эти симптомы временные и не имеют влияния на развитие болезней глаза. В совокупности такие симптомы называются компьютерный зрительный синдром. Он часто встречается у пользователей компьютеров - по всему миру их имеют около 60 млн человек", - отметила она.

Глава Минздрава также заявила, что информация о вреде просмотра мониторов в темноте "научного подтверждения не нашла". По мнению Супрун, и чтение при плохом свете или лежа - также не может привести к болезням глаз.

"Многие родители считают, что ухудшить зрение может вызвать сидение на задней парте. Впрочем, желание посадить ребенка на первую парту - не оправдано. Смотреть на удаленные предметы - нормальная функция нашего глаза, поэтому навредить зрению задняя парта не сможет. Сиденья же за первой партой желаемо для детей, имеющим проблемы со зрением, которые не подлежат коррекции", - отметила глава Минздрава.

Супрун подтвердила, что содержащийся в моркови витамин А участвует в функционировании сетчатки и его дефицит может привести к ухудшению ночного зрения. Впрочем, дефицит должен быть очень большой, чтобы иметь какой-то негативное влияние. Но в обратную сторону это не работает, лечения проблем со зрением поеданием килограммов моркови не принесет результата.

"То же касается и черники. Логично, что никакие биологически активные добавки и фитопрепараты тоже не будут иметь никакого эффекта", - указано в опубликованном сообщении.

Наши глаза позволяют нам не терять из виду множество мелочей, однако часто сами остаются вне нашего внимания. Чтобы уменьшить риски ухудшения зрения, полноценно и сбалансировано питайтесь, следите за весом, оставьте вредные привычки, например, курение и ходите на прогулки. Последний пункт даже важнее, чем кажется. Исследования показывают, что миопия прогрессирует медленнее у тех детей, которые чаще бывают на свежем воздухе.

Если же у вас есть проблемы со зрением - обратитесь к специалисту. Не лечите его самостоятельно с помощью упражнений (они не помогают при нарушениях рефракции) или закапываний непонятными каплями. Врач поможет выбрать наиболее действенный метод лечения лично для вас: очки, линзы, фармакологическое лечение или лазерную коррекцию зрения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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