В День флага на Луганщине произошло кровавое обострение. В штабе ООС заявили о гибели пятерых украинских военных и ранении еще семерых. По некоторым данным, основные потери понес батальон "Айдар".

Киев и Луганск обвиняют друг друга в атаке на свои позиции. А Петр Порошенко, выступая в Днепре на День флага, заявил, что в ответ ВСУ уничтожили восемь сепаратистов.

Кровавое столкновение произошло накануне парада на День Независимости Украины. И, по всей вероятности, этот случай будет упомянут президентом во время его речи на Крещатике. "Страна" разбиралась, что случилось на Донбассе.

Версия Киева

В четверг, 23 августа в Луганской области в зоне ООС в результате пятичасового боестолкновения убиты пять украинских военнослужащих. Еще семеро военных получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"К сожалению, Украина понесла невосполнимые потери. В результате 5-часового боя погибли 4 украинских военнослужащих, еще семеро наших защитников получили ранения различной степени", - цитирует Гуцуляка пресс-центр Минобороны в четверг.

Так, согласно информации Минобороны, около 06:00 четверга под прикрытием артиллерии и минометного огня сепаратисты приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе н.п. Крымское (Луганская обл.) и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

"Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются", - рассказал Гуцуляк.

Он сообщил, что во время боя противник совершил более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 – калибра 82 мм; вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.

"Наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы", - отметил спикер Минобороны, намекая, что оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не использовалось.

По его словам, с начала суток по состоянию на 13:00 по позициям подразделений ООС зафиксировано 12 прицельных вражеских обстрелов. Так, с 5:25 утра в течение более двух часов боевики выпустили 35 мин калибра 120 мм по украинским подразделениям в районе н.п. Крымское.

"В это же время состоялся обстрел из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Новотошковского. Враг совершил 11 выстрелов. Позже, около 7:00 российские оккупанты совершили еще 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм вблизи Новотошковского и выпустили несколько мин 120-го калибра", - сообщил Гуцуляк.

Кроме этого, он напомнил, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели прицельные обстрелы защитников н.п. Северное, Старогнатовка, Водяное, Лебединское, Широкино, Пески, Красногоровка.

"В результате этих обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий", - подтвердил Гуцуляк.

В то же время Петр Порошенко сегодня упомянул о бое под Крымским и рассказал о потерях противника. По его словам, в ходе отражения атаки "восемь сепаратистов были уничтожены, более 11 ранены". Он также добавил, что украинская армия "полностью восстановила линию соприкосновения".

Версия "ЛНР"

В Луганске описывают ситуацию с точностью до наоборот. Там говорят, что украинские силовики пытались захватить позиции "ЛНР" в районе села Желобок Славяносербского района. Об этом сообщил представитель "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

"Сегодня противник предпринял попытку захвата новых позиций в районе населенного пункта Желобок. В 07.50 военнослужащие 53-й бригады силами до мотопехотного отделения выдвинулись в нашем направлении", - рассказал он.

"Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены. Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших и был отброшен на ранее занимаемые им позиции", - сообщил Марочко.

В пабликах, лояльных к сепаратистам, сообщили, что в "ЛНР" знали о назревающих боях вокруг Желобка еще за день до событий.

Отметим, что Желобок - это село в "серой" зоне, возле которого сосредоточены силы сепаратистов. Он находится неподалеку от подконтрольного Украине Крымского. Желобок находится в постоянном эпицентре обстрелов.

"Обстреливают только "Айдар""

Активист Майдана из Житомира, который в Facebook обозначен как Олександр Обама, еще раньше, чем штаб ООС, рассказал со ссылкой на побратимов из АТО, что основные потери несет батальон "Айдар".

После этого он удалил свои посты, сославшись на просьбу товарищей. "Друзья, чтобы Вы не думали что я написал неправдивую инфу по Крымскому, пост я удалил, попросили побратимы. Слава Героям!"

Перед этим его раскритиковали в Facebook, обвинив в разглашении важных сведений.

В то же время, информацию о том, что погибшие - в основном из "Айдара", подтверждают и другие волонтеры ВСУ.