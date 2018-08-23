Харьковские власти, похоже вмешались в разгоревшийся во дворе одной из многоэтажек скандал из-за того, что спортсменка-колясочница, член паралимпийской сборной по фехтованию Анна Пашкова попыталась за свой счет установить пандус в подъезде и натолкнулась на протест соседей. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Харьковской областной госадминистрации Павел Федосенко.

"Когда я вчера смотрел видео фехтовальщицы-колясочницы и слушал ее соседей, в голове курсировала одна мысль: "Этих людей нужно лечить током". Думая, что дом находится на территории Циркунов, мы сегодня с Алла Ройтблат с настроением "Убивать!" поехали на место. Оказалось, что нас таких несколько десятков. Совершенно незнакомые люди приехали на край географии, чтобы поддержать спортсменку. Только представьте!" - пишет Федосенко.

По словам автора поста, собравшаяся во дворе многоэтажки группа поддержки спортсменки-колясочницы одним своим присутствием существенно охладила пыл соседей, которые накануне пошли войной на девушку с ограниченными способностями. "Поняв, что ситуация вышла далеко за пределы двора, соседи сменили риторику (а один из них вообще решил наблюдать за всем с балкона - от греха подальше)", - добавил Федосенко.

При этом журналист обнадежил, что эта история будет с хорошим финалом.

"Пандусу быть", - сказал Юрий Сидоренко (директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова - Прим. Ред.). Судя по фото - не врет. Спасибо горсовету за оперативную реакцию... Спасибо вам, люди, за то, что вы - люди. И за то, что вам не все равно. И есть какой-то символизм в том, что это произошло именно сегодня - в День флага и День города. Ведь Анна Пашкова - харьковчанка, которая - несмотря ни на что - славит желто-синий стяг по всему миру", - написал Павел Федосенко.

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