Херсонский городской суд взял под стражу подозреваемого в нападении на советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк Никиту Грабчука на 60 суток.

Об этом Громадському сообщила заведующая сектором взаимодействия со СМИ Херсонского горсовета Инна Зеленая.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что четверо из пяти подозреваемых в нападении Гандзюк признались в совершении преступления. 31 июля около подъезда неизвестный мужчина вылил на советница городского головы Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение.Полиция квалифицировала нападение на активистку как покушение на убийство. Женщина получила около 30% ожогов кожи. Адвокат сообщил, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.

3 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемого в нападении на Гандзюк. 6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого Николая Новикова. Его взяли под стражу.

Позже полиция опубликовала фото предполагаемого второго нападающего на Екатерину Гандзюк. СБУ начала уголовное производство о покушении на убийство херсонской активистки Гандзюк.

Также 20 августа суд взял под стражу второго фигуранта дела о нападении на Гандзюк - Виктора Горбунова. Горбунова взяли под стражу. 21 августа в Херсоне суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в причастности к совершению покушения на убийство советница городского головы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - Сергей Торбин и Владимиру Васяновичу. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. В МВД сообщили, что Новиков имеет право судиться с полиции. Также 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Вячеслава Вишневского отправили под домашний арест на время следствия.

Как сообщала "Страна", подозреваемые в кислотном покушении на Гандзюк оказались ветеранами АТО и признались, как готовили преступление.

Мы писали, что четверо подозреваемых признались в нападении на Гандзюк за деньги/