В соцсетях стали использовать скандальное фото Петра Порошенко на фоне войск во время репетиции парада, которое накануне раскритиковали в соцсетях. В частности, этот кадр стал заставочным в группе #Я_Підтримую_Президента в Facebook.

В описании паблика сообщается, что цель сообщества - "обсуждение, поиск и подача альтернативной информации в противовес манипулятивным технологиям НЛП, таких как "#Зрада", - "#Нас_сливают", "#Все_пропало" и"#Порох_виноват".

Этот же снимок стал использоваться для рекламы сообщества среди обычных пользователей. В частности, об этом сообщают читатели "Страны".

Фото: facebook.com/groups/IsupportThePresidentPoroshenko

Народный депутат Александр Онищенко приписал к скандальному фото с Порошенко хэштег #ПётрПорошенко не наш президент. Он считает, что парад ко Дню Независимости организовали ради этого фото для предвыборной кампании Порошенко.

"На все остальное им плевать. Считайте, что налогоплательщики оплатили декорации многобюджетного партийного ролика", - написал он в Facebook.

Впрочем, ассоциации с фото у других украинских пользователей также не самые патриотичные.

Так, блогер Макс Бужанский на своей странице в Facebook отмечает, что фото Верховного Главнокомандующего на фоне идеальных коробок солдат больше соответствует духу итальянского диктатора Муссолини, который "тоже очень любил подобный антураж, и тоже был настолько же далек от реалий".

"У меня ассоциации другие. Прямо за спиной Петра Алексеевича, бесконечные ряды Игорей Кононенко.

Плотные ряды, в одинаковых костюмах, с одинаковыми лицами. И ни с чем другим, он не ассоциируется. Они стоят, абсолютно равнодушные ко всему, с пустыми и холодными глазами, идеально белыми манжетами рубашек, одинаково чуть вздернув подбородок вверх. Им не нужны парады и праздники, они абсолютно равнодушны ко всему, им никогда ничего не нужно изображать. Им всё равно. Они стоят за спиной человека, которого считают главным. И не различают цветов флагов", - пишет Бужанский.

Напомним, днем ранее Порошенко призвал украинцев к информационной войне.

Также "Страна" писала, что накануне Дня независимости Порошенко извинился перед украинцами за свои обещания закончить войну на Донбассе в 2014 году.