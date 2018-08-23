В четверг, 23 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины вырос до 27,86-27,88 грн. Об этом сообщает IBC.

По сравнению с закрытием торгов предыдущего рабочего дня стоимость доллара выросла на 11 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

Курс евро вырос на 2 копейки в покупке и упал на 7 копеек в продаже - до 31,24-31,27 грн. Подорожал и российский рубль - 0,410-0,410 грн.

Как сообщала "Страна", во второй месяц лета украинцы продали банкам валюты почти в два раза меньше, чем в первый.

Напомним, что Нацбанк 17 августа 2018 выставил на продажу $50 миллионов и немного откатил курс доллара на межбанке.