Из-за технического сбоя у пользователей, а также пабликов в Facebook стали пропадать размещенные в соцсети посты. Об этом сообщает The Independent.

По словам пользователей, они поделились обновлением на своей странице, но обнаружили, что оно исчезло после того, как было опубликовано. На страницах разработчиков Facebook пользователи утверждают, что сообщения исчезают в течение нескольких минут после того, как их уже просмотрели другие пользователи. При этом отмечается, что проблема затронула не все страницы Facebook и лишь некоторые виды постов.

Напомним, в последнее время Facebook оказался в центре нескольких скандалов. Один из них - с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные более 87 млн пользователей соцсети и повлиять на выборы во многих странах мира, в том числе и в США в 2016 году, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Ранее "Страна" писала о том, что Facebook забанил 652 аккаунта в Иране и России.

Также мы сообщали, что в АП заявили, что не знают, кто раскручивает Порошенко в Facebook и размещает его рекламу по всей стране.