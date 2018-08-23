Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Насколько я знаю, идет подготовка встречи, но я не имею информации по месту и времени. Там, по-моему, окончательной договоренности нет", - сказал Песков журналистам.

"Это будет регулярная "сверка часов", потому что пока особых продвижений (в урегулировании на востоке Украины), к нашему сожалению, нет", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков раскрыл детали разговора Путина и Меркель о миротворцах на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 40 тысяч миротворцев и создать международную администрацию.

Также "Страна" сообщала, что помощник Путина раскрыл место очередной встречи "Нормандской четверки".