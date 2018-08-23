В четверг, 23 августа в Луганской области в зоне ООС в результате пятичасового боестолкновения убиты четверо украинских военнослужащих. Еще семеро военных получили ранения.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"К сожалению, Украина понесла невосполнимые потери. В результате 5-часового боя погибли 4 украинских военнослужащих, еще семеро наших защитников получили ранения различной степени", - цитирует Гуцуляка пресс-центр Минобороны в четверг.

Об этом свидетельствуют уточненные данные по состоянию с полуночи на 13.00 четверга, 23 августа.

Так, согласно информации Минобороны, около 06:00 четверга под прикрытием артиллерии и минометного огня боевики приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе н.п. Крымское (Луганская обл.) и предпринял попытку захвата наблюдательных постов вдоль Бахмутской трассы.

"Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются", - рассказал Гуцуляк.

Он сообщил, что во время боя российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 – калибра 82 мм; вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.

"Наши защитники применяли вооружение БМП и гранатометы", - отметил спикер Минобороны.

По его словам, с начал суток по состоянию на 13:00 по позициям подразделений ООС зафиксировано 12 прицельных вражеских обстрелов. Так, с 5:25 утра в течение более двух часов боевики выпустили 35 мин калибра 120 мм по украинским подразделениям в районе н.п. Крымское.

"В это же время состоялся обстрел из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Новотошковского (Луганская область - ИФ). Враг совершил 11 выстрелов. Позже, около 7:00 российские оккупанты совершили еще 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм вблизи Новотошковского и выпустили несколько мин 120-го калибра", - сообщил Гуцуляк.

Кроме этого, он напомнил, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели прицельные обстрелы защитников н.п. Северное, Старогнатовка, Водяное, Лебединское, Широкино, Пески, Красногоровка.

"В результате этих обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий", - подтвердил Гуцуляк.

Видео: youtube.com/Військове телебачення України

Как сообщала "Страна", в зоне ООС погиб украинский военный, еще одного ранили во время обстрелов.

Напомним, что волонтеров в зону ООС будут пускать только по аккредитации.