В Австралии бесстрашный дайвер вытащил из пасти акулы пластиковую сеть и спас ее от смерти. Видео опубликовано на канале News Edition в YouTube.

Инструктор по дайвингу вместе с учениками нырял у восточного побережья Австралии, когда заметил серую песчаную акулу. Во рту у нее застрял кусок пластиковой сети. Дайвер подплыл к рыбе и аккуратно извлек сетку из ее пасти.

Позже он объяснил, что если бы этого не сделал, акула могла бы умереть медленной и болезненной смертью.

В результате инцидента ни дайверы, ни акулы не пострадали.

Серая песчаная акула считается неагрессивной, но с 1990 по 2011 год было зафиксировано 30 случаев нападений на людей. Один из них закончился гибелью человека. Рыба относится к уязвимым видам из-за деятельности браконьеров: ее мясо является деликатесом, челюсти и зубы продают в качестве сувениров, а из печени добывают жир, который используют в производстве помады.

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