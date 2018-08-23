Три оставшиеся у России ракеты "Рокот" с украинской системой управления стартуют с космодрома "Плесецк" до 2020 года. Затем их производство прекратится.

"До конца года с космодрома в Плесецке стартуют две из трех последних ракет-носителей "Рокот" с гражданскими спутниками "Гонец-М" и тремя спутниками связи в интересах Минобороны РФ", - сообщил в четверг, 23 августа, источник на космодроме. Его цитирует Интерфакс.

Затем в 2019 года в полет отправится последняя ракета "Рокот". После этого их производство будет прекращено. Ранее сообщалось, что российская ракета "Союз 2.1б" заменит носитель "Рокот" с украинской системой управления при запуске трех спутников связи "Гонец-М" в этом году.

Предполагаемая замена носителя была "связана с неготовностью средств выведения - ракеты "Рокот" и разгонного блока". Ракета-носитель "Рокот" в конце апреля в последний раз в истории вывела на орбиту коммерческий спутник.

До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщал "Интерфаксу", что до конца года запланированы еще три пуска таких ракет с военной и научно-исследовательской нагрузкой, затем их использование прекратится.

Запуски конверсионных ракет-носителей (РН) "Рокот" выполнялись с космодрома Плесецк (Архангельская область) пусковыми расчетами Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России.

"Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса разработки Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Она создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б) с использованием разгонного блока "Бриз-КМ". Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.

В феврале 2015 года украинское правительство запретило поставки в Россию комплектующих для РН "Рокот", которые оснащаются системой управления украинского производства. Кроме того, в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает срок службы (35 лет). В связи с этим Минобороны России намерено отказаться от конверсионных РН "Рокот", заменив их полностью российскими РН "Ангара".

В марте 2018 года Центр Хруничева сообщил, что "ведется отработка конструкторской документации для того, чтобы дать второе дыхание машине "Рокот 2". Это связано с импортозамещением и со 100%-ным управлением российского производства".

В настоящее время группировка Гонец-Д1М работает в неполном составе и насчитывает девять из 12 необходимых спутников.

Как сообщала "Страна", в России хотят найти ракету с ядерным двигателем, которую потеряли в Баренцевом море год назад.

Отметим, что Порошенко извинился перед украинцами за свои обещания закончить войну на Донбассе в 2014 году.