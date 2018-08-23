Президент США Дональд Трамп заявил, что в Америке настанет экономический кризис, если ему вдруг объявят импичмент. Об этом американский лидер объявил в эфире программы Fox & Friends.

"Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится. Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели", - отметил Трамп.

Кроме того, он сказал, что не понимает, как вообще можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой.

"Вообще не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу", - подчеркнул он.

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Напомним, в США вопрос о возможном объявлении импичмента Трампу активизировался с новой силой после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов и преступным нарушением финансовой дисциплины.

Ранее Майкл Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось по указанию Трампа.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости от имени народа Америки.