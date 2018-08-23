Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Польши перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении говорится, что уроженец Николаева, который длительное время проживал в Польше, приобретал на территории Евросоюза огнестрельное оружие и ввозил в Украину в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне автомобиля.

В Украине злоумышленник реализовывал оружие через Интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем $1,5 тысячи.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов Glock-17 4-й модификации, Сz 75 TS и пулемета CZUKvz.59. Они передали информацию о противоправной деятельности украинца польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили 12 пистолетов Glock, 2 пистолета Walther, 1 пистолет Heckler&Koch, а более $60 тыс.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

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