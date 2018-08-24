Популярный телесериал "Теория большого взрыва" завершится после 12 сезонов. Об этом передает The independent со ссылкой на американский телеканал CBS и продюсера ситкома Чака Лорри.

"Мы очень благодарны нашим поклонникам за их поддержку "Теории большого взрыва" за последние 12 сезонов.

Мы, вместе с актерами, сценаристами и командой, чрезвычайно ценим успех шоу и намерены показать последний сезон, и финальную серию, которая станет эпическим креативным завершением", - указано в их совместном заявлении.

По данным журналистов, "ТВВТ" заканчивается из-за Джима Парсонса, который снялся в 257 эпизодах с 2006 года в роли Шелдона Купера. Его со-звезда Кейли Куоко (Пенни Хофстедер) отреагировала на эту новость в Instagram, сказав своим подписчикам, что она "тонет в слезах".

Сериал, в котором также снялись Джонни Галеки, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Майим Бялик и Мелисса Роуч было одним из самых популярных шоу в США на протяжении последнего десятилетия. За 12 лет существования "Теория Большого Взрыва" завоевала 10 премий Emmy и получила еще 52 номинации.

CBS пытался договориться с Парсонсом о продлении "Теории большого взрыва" еще на 2 сезона, за каждую серию которого он бы зарабатывал почти $1 млн. "Молодой Шелдон" – приквел сериала о юном Шелдоне Купере – продлен на второй сезон в сентябре. Парсонс, как ожидается, останется его закадровым рассказчиком в оригинальной версии.

Видео: youtube.com/boogaga47

Фото: instagram.com/normancook

Как сообщала "Страна", в Netflix сообщили, когда начнут съемки телевизионного сериала "Ведьмак". Режиссером сериала выступит Томаш Багиньски, а продюсером станет Эндрю Лоус, известный по фильмам "Ганмен" и "Джек Райан".

Напомним, где будут снимать 5 сезонов сериала "Властелин колец".