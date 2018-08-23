Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши и разрешил польским следователям осмотреть обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Об этом пишет Медуза.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, агрегаты, подузлы и конструктивные элементы самолета будут осмотряены с 3 по 7 сентября специалистами Главного управления криминалистики РФ в присутствии польской стороны.

Напомним, самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной аварии стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром..

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения самолета ошибку пилотов, которые пошли на посадку в условиях плохой погоды. Польша, проведя свое расследование, также пришла к выводу об ошибке пилотов, но возложила вину за случившееся на российских диспетчеров. Россия вину диспетчеров в крушении самолета не признала.

В 2016 году Польша возобновила расследование авиакатастрофы под Смоленском, в рамках которого, в числе прочего, были эксгумированы тела погибших.

В марте 2016 года министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что причиной крушения мог стать теракт. В октябре 2017 года Мачеревич сообщил, что один из бортовых самописцев самолета зафиксировал момент взрыва.





Ранее "Страна" писала о том, что в России заявили, что не вернут Польше обломки самолета Качиньского.

Также мы сообщали, что в Польше обнаружили звук взрыва на самописцах самолета Качиньского.