В офисе главы САП Назара Холодницкого и в кабинете одного из его заместителей прошли обыски. Об этом "Стране" сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Обыски были санкционированы судом. Рабочее место Холодницкого обыскивали в его отсутствие.

По данным источника, именно с этим связана реальная причина внезапного выхода антикоррупционного прокурора из отпуска, о чем уже писала "Страна". Напомним, Холодницкий должен был находиться на отдыхе до 13 сентября.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ранее рассказала, что Холодницкий и Луценко обсудили рабочие моменты еще 20 августа. По ее словам, Холодницкого отозвали из отпуска по двум причинам.

"Первая - это жалоба детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП по закрытию производства по так называемому делу" рюкзаков ", в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Чоботаря Сергея", - пояснила Сарган.

В этой ситуации, по словам пресс-секретаря Луценко, по закону решение должен принять кто-то из верхушки САП, в частности Холодницкий, а не генпрокурор.

"Второй причиной стало то, что следствие, которое вела совместная группа в одном из производств под процессуальным руководством ГПУ, вышло на чиновника категории А, а чиновники этой категории это исключительная подследственность НАБУ и САП. Соответственно было принято решение генпрокурором и Холодницким о необходимости привлечения к этой группе еще прокуроров САП", - сказала она.

Напомним, перед отпуском Высшая дисциплинарная комиссия прокуроров отказалась увольнять Назара Холодницкого с должности главы САП, ограничившись выговором. Так закончилось громкое "аквариумное дело".

В то же время война между НАБУ и САП не прекратилась. В статье "Сломанный меч антикоррупционеров" "Страна" рассказывала о том, что работа обеих структур по делам против топ-чиновников может быть полностью парализована.

В это же время прошли слухи, что в Генпрокуратуре, которая заняла сторону НАБУ, уже есть "пидозра" на Холодницкого.