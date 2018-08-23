Волочкову экстренно госпитализировали с отдыха в Греции
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая в последнее время все чаще выкладывает свои обнаженные фото в соцсеть, экстренно госпитализирована во время отдыха в Греции. Об этом она сообщила в Instagram.
"Вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень, с морскими ежами", - рассказала она.
По ее словам, на топу было страшно смотреть, потому что она была вся в иголках.
Волочкова добавила, что сразу вызвала врача и ее экстренно отправили в госпиталь.
"И 2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах", - отметила танцовщица.
По словам балерины, после процедуры она вернулась к отдыху.
Фото: instagram.com/p/BmyNc9eBmYB
Как сообщала "Страна", после скандала с экс-водителем Волочкова села на шпагат на подаренном Мерседесе.
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