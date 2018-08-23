В Украине отменят основные правила работы нынешней модели энергорынка, включая формулу "Роттердам+" с 1 июля 2019 года. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

В то же время присутствовавшие на заседании НКРЭКУ в четверг общественные активисты и эксперты настаивали на отмене или изменении этого формульного ценообразования ранее 1 июля 2019 года. "Мы готовы к будущим диалогам и приглашаем всех к открытым обсуждениям в дальнейшем", - отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко на заседании комиссии.

На новом рынке электроэнергии цена электроэнергии, отпускаемой ТЭС и другими производителями, будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением. Будет внедрена новая модель рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Напомним, с конца апреля 2016 года в основу определения тарифа для электроэнергии ТЭС цена угля закладывается как импортная по формуле "Роттердам+" (стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину). Однако, расходы на покупку угля по такой стоимости велики и могут вылиться в значительное увеличение тарифов на электроэнергию для потребителей.

Поэтому в середине июля 2018 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8626 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно удешевления электроэнергии", так называемый "0,9 Роттердам". Депутаты хотят установить цену угля на уровне 90% средней цены в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен (API2). "Поскольку в Роттердаме формируется индекс угля с содержанием серы менее 1%, а в Украине сжигается уголь с содержанием серы почти 2%, то предлагается учесть разницу в качестве с помощью понижающего коэффициента 0,9", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Стоимостью доставки планируется установить среднюю стоимость транспортировки угля ж/д транспортом территорией Украины. "В подавляющем большинстве на теплоэлектростанциях используется уголь отечественного производства. Так, в 2017 году лишь около 20% угля (антрацит) импортировалось, из них около 5% импортировалось морским путем (основной импорт осуществлялся из РФ). Поэтому применение ко всему углю его доставку из портов Нидерландов является неоправданным", - говорится в законопроекте.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Онищенко рассказал о миллиардах Порошенко, которые тот зарабатывает на схеме Роттердам+.

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