Сегодня, 23 августа, большой флаг Украины запустили на воздушных шарах в сторону неподконтрольных территорий из прифронтовой Авдеевки. Желто-голубой символ уже достиг Донецка. Об этом на сообщила волонтер Ирина Макеевская на своей странице в Facebook.

"Донецк, встречай! Сейчас завис над ДАП", - написала она, опубликовав фото с момента запуска.

Сине-желтый стяг размером 20х6 метров (120 кв.м.) был сшит мастерицей из Бахмута Ангелиной Шостак. Средства на него собрали патриоты с обеих сторон линии разграничения. Многие из них присутствовали на церемонии запуска флага.

Фото: Ірина Макіївська/Facebook

Фото: Ірина Макіївська/Facebook

Фото: Ірина Макіївська/Facebook

Как сообщала "Страна", сегодня в Днепре под присмотром Порошенко подняли самый большой и высокий флаг Украины.



Напомним также, что в Киеве установили рекорд, развернув самый длинный флаг Украины.