В России во время военного парада перевернулся танк Т-34. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в YouTube.

В Курске прошел парад в честь 75-й годовщины битвы на Курской дуге. После него технику готовили к вывозу из города. На кадрах видно, как танк грузят на специальную платформу для транспортировки. Но в какой-то момент, что-то идет не так, и танк клонится на один бок, сваливаясь с платформы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве по пути на репетицию парада посреди дороги заглох танк, а потом задымился.

Также мы писали о том, насколько новую технику покажут на параде в День Независимости.