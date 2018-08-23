Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры САП) Назара Холодницкого отозвали из отпуска. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

"Холодницкий сегодня (в четверг - Прим. Ред.) Вышел на работу, подписывает документы. Сейчас на торжественных мероприятиях", - сказал собеседник. По словам источника, генеральный прокурор Юрий Луценко вызвал Холодницкого из отпуска в понедельник и поручил выйти на работу уже 23 августа.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган рассказала в комментарии "Украинской правде", что Холодницкий и Луценко обсудили рабочие моменты еще 20 августа. По ее словам, Холодницкого отозвали из отпуска по двум причинам.

"Первая - это жалоба детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП по закрытию производства по так называемому делу" рюкзаков ", в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Чоботаря Сергея", - пояснила Сарган.

В этой ситуации, по словам пресс-секретаря Луценко, по закону решение должен принять кто-то из верхушки САП, в частности Холодницкий, а не генпрокурор.

"Второй причиной стало то, что следствие, которое вела совместная группа в одном из производств под процессуальным руководством ГПУ, вышло на чиновника категории А, а чиновники этой категории это исключительная подследственность НАБУ и САП. Соответственно было принято решение генпрокурором и Холодницким о необходимости привлечения к этой группе еще прокуроров САП", - сказала она.

Однако пресс-секретарь не сообщил, о каком именно производстве идет речь и добавила, что всему свое время. Сарган пояснила, что после решения этих вопросов Холодницкий сможет продолжить отдых.

Напомним, что отпуск Холодницкого должен был продолжаться до 13 сентября.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховный Суд отказал НАБУ в рассмотрении иска о дисциплинарном взыскании Холодницкого.

Также мы сообщали, что Луценко подписал приказ о выговоре главе САП Холодницкому.