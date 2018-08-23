В Украине экстремальные пожароопасные погодные условия продлятся в течение длинных праздничных выходных, включая понедельник, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на ГосЧС Украины и Укргидрометцентр.

"24-27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности (26-27 августа, кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", - говорится в сообщении.

Также в Киеве 24-25 августа ожидается высокий (4 класса), 26-27 августа чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличиваются риски возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Специалисты призывают украинцев максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Как сообщала "Страна", в Винницкой области произошел пожар в колонии. 100 заключенных срочно эвакуировали, никто не сбежал.

Напомним также, что в Украине рассказали, какой будет погода перед Днем Независимости и 24 августа.

Также "Страна" писала, как из-за шторма в Азовском море, у поселка Стрелковое, в один день утонули сразу пять отдыхающих.