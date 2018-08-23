24 августа в Украине празднуют 27-ю годовщину независимости. Праздник отмечают с 1991 года, когда был принят Акт провозглашения независимости нашей страны. Тогда Украина перестала быть частью Советского Союза и стала самостоятельным государством.

Погода 24 августа

Погода будет комфортной для массовых гуляний и развлечений на свежем воздухе. Днем воздух в среднем прогреется до +27...+29, лишь к вечеру похолодает до+11...+15. Ожидается переменная облачность. На западе вероятны небольшие дожди.

Куда пойти в Киеве: парад на Крещатике, ярмарки и концерты

Самые масштабные мероприятия пройдут в столице. Утром здесь возложат цветы к памятникам. Парад начнется в 10:00. По улицам проедут новейшие образцы украинской военной техники. Кроме колонн войск ВСУ, зрители увидят танки, зенитно-ракетные комплексы, военные автомобили, а также авиацию - истребители и самолеты.

В шествии по Крещатику также примут участие военные подразделения из 18 стран. На мероприятии будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа Джон Болтон и другие высокопоставленные гости.

В 16:30 на Крещатике состоится Гала-концерт. Из-за парада в столице перекроют движение. Городские власти обнародовали схему перекрытия улиц.

Метро 24 августа будет работать дольше. Из центра можно будет уехать около 02:15. На время парада будет закрыт вход и выход на станцию метро Крещатик с улицы Институтской. Майдан Незалежности закроется, но переход между синей и красной ветками будет работать.

На Русановской набережной в 09:00 пройдет забег в вышиванках. На Михайловской площади - "День Независимости с добровольцами и волонтерами", мастер-классы, выставки, концерт.

В парке Шевченко на 19:00 запланирован концерт классической музыки "Классик пикник" с участием ансамбля "Киевская камерата". Целый день любительские коллективы столицы будут выступать на Певческом поле.

24 августа в 20:00 на НСК "Олимпийский" выступит группа "Океан Эльзы", которая возвращается спустя почти год после своего последнего выступления.

Также с 24 и 25 августа у киевлян есть отличная возможность удачно пошопиться: на Подоле состоится Большая ярмарка под названием "Киевские Контракты. Независимость".

Афиша Харькова: пикник, концерт и рыцарский турнир

24 августа в Харькове возложат цветы к монументу Независимости. У Нетеченской набережной проведут программу на воде. Вечерний концерт состоится в парке Горького. В центре пройдет рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины-2018".

В Центральном парке состоится серия концертов с участием Vivienne Mort, Артема Пивоварова, симфонического оркестра Prime Orchestra, шоу-балета Rumbero’s.

24 августа в Летопарке начнется трехдневный "Городской пикник". Харьковчанам обещают мастер-классы с участниками шоу "Мастер шеф", фильмы под открытым небом, стендап-шоу и конкурсы. Развлекать гостей будет музыкальная группа Kadnay. Перекрывать улицы не будут.

Куда пойти в Днепре: авиашоу и штурм крепости

24 августа в 9:00 на Фестивальном причале пройдет спортивное мероприятие "Бежим в вышиванках в Днепре". Кроме традиционных забегов, можно будет поучаствовать в эстафете в шароварах, вылепить вареники на скорость.

На Сичеславской Набережной пройдет семейный арт-пикник для взрослых и детей.

На территории бывшей Новобогородицкой крепости пройдет "Самарь-Днепр-Фест". Зрителям покажут сценки рыцарских боев, покатушки на лошадях и казацких лодках, историческую реконструкцию штурма крепости. На фестивале выступят группы "Скрябин" и "С.К.А.Й.".

В поселке Майское состоится авиашоу. В небо массово запустят воздушных змеев, на концерте выступит DZIDZIO.

24 августа будет перекрыто движение на улице Сичеславская Набережная: от цирка до Мерефо-Херсонского моста с 8:00 до 11:30. В местах проведения мероприятий нельзя будет парковаться.

День независимости в Одессе: кино, диктант и вышиванки

В Летнем театре пройдет выставка картин, фото, хенд-мейда. Она будет открыта 24 августа с 11:00 до 20:00.

В 13:00 на Приморском бульваре стартует десятый "Вышиванковый фестиваль". Несколько тысяч человек собираются выстроить "Вышиванковую цепь". Там же пройдет автопробег.

А 25 августа на Приморском бульваре желающие смогут написать массовый диктант по украинскому языку. Зарегистрироваться на него можно в соцсетях.

Также на Приморском бульваре на выходных покажут современное украинское кино:"Невидимый батальон", "Сторожевая застава", "Герои не умирают", и другие. Перекрывать улицы не будут.

Программа во Львове: время фестивалей

Площадь Рынок станет территорией международного фольклорного фестиваля "Этновир" с показами национальной одежды, фольклорными песнями, вкусной презентацией.

В 22:00 на фасаде Ратуши покажут сюжеты и исторические факты об Украине, созданные по технологии видеомаппинга.

С 24 по 26 августа в Родатичах пройдет Zaxidfest. В День Независимости вход будет бесплатным. В программе: O.Torvald, 5 Vymir, Брем Стокер и другие.

В рамках Фестиваля Параджанова на Левандовке состоятся кинопоказы, спектакли, лекции. Перекрывать улицы не будут.