Киевский метрополитен опубликовал график работы подземки на 24 августа, в День независимости Украины. Об этом пишет пресс-служба метро в Facebook.

Отмечается, что 24 августа с утра и до окончания парада закрывается вход и выход на станцию метро Крещатик только на улицах Институтской и Аллеи Небесной сотни.

Станция "Майдан Незалежности" закрывается на вход/выход, но переход между станциями "Крещатик" и "Майданом Незалежности" работать будет.

Также 24 августа все станции метро будут работать на 2 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время, из центра города - около 2:15.

Ранее "Страна" сообщала, какие улицы в Киеве перекроют для движения 23 и 24 августа, полный список.

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