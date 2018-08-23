Сегодня, 23 августа, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об упразднении постановления № 289 от 3 марта 2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии" (так называемый Роттердам+). Об этом сообщают "Украинские новости".

Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии. Также утратили силу ряд нормативных документов, регламентирующих работу украинской энергетики – всего 24 постановлений.

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной имплементации норм Закона Украины "О рынке электрической энергии".

Принятый парламентом закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщала "Страна", формула "Роттердам+" была оптимальной на переходном этапе реформирования отрасли. По словам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовк, она принималась абсолютно законно, и была согласована со всеми органами власти.

Напомним также, что Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию в марте 2016 года. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Также "Страна" сообщала, что в июне главой Нацкомиссии по тарифам была назначена Оксана Кривенко.