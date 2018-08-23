В ИГИЛ взяли на себя ответственность за атаку в пригороде Парижа, где погибли два человека
До двух человек выросло число погибших в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих, которое произошло сегодня в пригороде Парижа. В больнице от ран скончался один из раненых. По данным Agence France Press, погибшие - это мать и сестра нападавшего, который был застрелен полицией.
В то же время агентство сообщает о том, что террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение возле Парижа.
"Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение с ножом вблизи Парижа", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе мужчина ударил ножом в сердце соседа из-за замечания о парковке автомобиля.
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