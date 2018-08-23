Исследования Луны человеком могут возобновиться уже через пять лет. Об этом руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил после открытия на Луне замерзшей воды, о чем сообщает Reuters.

Обнаруженные запасы замерзшей воды могут стать для человека на Луне источником питьевой и технической воды, а также быть использованы для производства ракетного топлива и кислорода.

В NASA рассчитывают запустить тестовый полет без людей на борту в 2020, а полноценную миссию в 2023 году. В ближайших планах NASA также создание орбитальной платформы-шлюза и космической станции на орбите Луны.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA начнет бронировать места для Лунной экспедиции у частных космических компаний.

Также мы писали о том, что SpaceX перенесла на 2019 год запуск людей на орбиту Луны.