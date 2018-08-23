В Луганской области недалеко от населенного пункта Крымское утром 23 августа в результате 5-часового боя с боевиками погибли четверо украинских военных, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Противник с полуночи 23 августа до 13:00 дня 12 раз прицельно обстреливал позиции украинских военных.

С 5:25 утра в течение более двух часов обстреливали бойцов вблизи Крымского Луганской области. В это же время под огонь попали позиции украинских военных у Новотошковского.

Около 06:00 боевики, обстреливая позиции украинских военных из артиллерии и минометов, подошли к передовым позициям одной из механизированных бригад в районе Крымского. Они попытались захватить наблюдательные посты украинских военных вдоль Бахмутской трассы.

"Командованием бригады для отпора нападения применены резервы и нанесено огневое поражение, в результате чего атака противника была отбита. Потери противника уточняются", - заявили в Минобороны.

В результате боя под Крымским четверо украинских бойцов погибли и семеро получили ранения. Во время столкновения боевики совершили более 30 выстрелов из артиллерии и выпустили более 60 мин калибра 122 мм. Также огонь велся из боевых машин пехоты и гранатометов.

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