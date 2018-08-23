В Одессе мужчина ударил ножом в сердце соседа из-за сделанного им замечания по поводу парковки автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Трагедия произошла возле одного из жилых домов на ул. Космонавтов в Одессе. Между соседями ранее неоднократно возникали ссоры. Один из одесситов парковал машину под окнами квартиры другого мужчины, часто срабатывала автомобильная сигнализация, что создавало гражданам неудобства. 28-летний местный житель вышел во двор, сделал соседу замечание. Возникла ссора, потом драка. В ходе чего владелец транспортного средства нанес оппоненту два удара ножом, один из них - в область сердца", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось - мужчина скончался в больнице.

Сведения по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее "Страна" писала о том, что под Парижем неизвестный с ножом в руках напал на прохожих, есть погибший.

Также мы сообщали, что появилось видео, как парень с ножом ограбил на Старовокзальной в Киеве кредитное учреждение.