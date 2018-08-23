Администрация президента Украины не исключает возможность переноса выборов главы государства с весны на лето следующего года. Об этом пишет первый заместитель главного редактора "Зеркала недели" Сергей Рахманин в своей статье, сообщает сайт издания 23 августа.

По словам Рахманина, смещение сроков выборов выгодно команде Порошенко по нескольким причинам. По его мнению, чем ниже явка, тем проще манипулировать результатами голосования, тем больше пространства для подтасовок. "А в период отпусков, каникул и других каникул посещаемость избирательных участков снижается естественным образом", - пишет журналист.

Кроме того, "молодежь, которая относится к наименее дисциплинированным электоральным группам, летом исполняет свой долг особенно неохотно".

"В-третьих (не смейтесь), президентские технологи серьезно считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной и легче прощают власти ошибки", - говорится в статье.

По словам Рахманина, возможный план президента о переносе выборов опирается на нестыковку, присутствующую в тексте Конституции. "Часть первая статьи 103 Основного закона устанавливает: президент избирается сроком на пять лет. Часть пятая этой же статьи определяет датой проведения очередных президентских выборов" последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента". И, наконец, часть первая статьи 104 разъясняет, что отсчет президентских полномочий начинается с момента принятия присяги", – отмечает заместитель главного редактора.

Он напоминает, что предыдущие выборы проходили в мае 2014 года, а не в марте, как определено Конституцией. Порошенко принес присягу 7 июня 2014 года и по формуле "от звонка до звонка", полномочия действующего гаранта должны закончиться 7 июня 2019 года.

Также Рахманин отмечает, что ни один президент Украины не находился на президентском посту аптекарский точный пятилетний срок и что формула "от звонка до звонка" к президентским полномочиям в принципе неприменима.

В то же время по его словам, президент может попытаться добиться изменения даты проведения выборов через Конституционный суд. "Представление (если Порошенко все же решится сыграть в эту игру) отправится в КС уже осенью. И его автором будет, скорее всего, не сам Петр Алексеевич", - отмечает автор статьи.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец сообщил, что в Конституционный суд готовится представление о переносе даты президентских выборов.

В то же время спикер Парубий ничего не знает о переносе выборов президента Украины.