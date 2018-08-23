Львовская ОГА распорядилась обеспечить явку 50 детей с каждого района на празднование Дня независимости 24 августа. Об этом свидетельствует письмо, разосланное управлением образования с просьбой к педагогам обеспечить отправку детей. Об этом сообщает журналистка Виктория Балицкая на своей странице в Facebook.

"Цена показухи. Письмо управления образования Львовской ОГА в районные отделы образования с просьбой обеспечить из каждого района по 50 учеников для участия в праздновании Дня Независимости оказался настоящим. А я была уверена, что это фейк. Потому что это не укладывается в голове, если измеряешь вещи логикой и здравым смыслом. Однако, выяснилось, что руководитель департамента образования ОГА Любомира Мандзий не отрицает того, что письмо было разослано", - пишет Балицкая.

Вот такое письмо с просьбой получили из Львовской ОГА. Скриншот: Віка Балицька/Facebook

Журналистка Балицкая отмечает, что в департаменте ей заявили, что детей не намерены заставлять, мол ученики просто приглашаются для участия в интересных мероприятиях.

Об этом же в своем посте в Facebook написала и директор департамента образования и науки Львовской ОГА Любомира Мандзий. Она пригласила детей по желанию принять участие во флешмобе и создать из воздушных шаров живой национальный флаг и карту страны.

Скриншот: facebook.com/lmandziy

Однако сама журналистка, ссылаясь на источники, отмечает, что принуждение все же присутствует.

"Педагогов заставляют обеспечить отправку детей во Львов. Самое омерзительное в том, что - это механизм выполнения "парт-задания". Председатель районного отдела образования давит на подчиненных, чтобы те давили на учителей, а те уже на родителей, а родители убеждали свои детей или просто приказывали им собираться в дорогу и обреченно топали гладить вышиванки, потому что рубашка есть, а чувство собственного достоинства нет", - пишет она.

Скриншот: Віка Балицька/Facebook

Как сообщала "Страна", за порядком в День независимости будут следить 30 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

Также "Страна" писала, что в Киеве на Крещатике пройдет парад к Дню Независимости. На него всех украинцев пригласил сегодня президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко также поблагодарил русскоязычных за "понимание" в вопросе продвижения украинского языка.