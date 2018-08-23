Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена провести эксперимент, формируя танковые экипажи и некоторые другие подразделения из друзей и подруг военнослужащих. Об этом информирует портал newsru.

Управление кадров Армии обороны Израиля начало подготовку к ноябрьскому призыву в боевые части, в рамках которого военнослужащими ЦАХАЛа станут около 8 тысяч юношей и девушек.

Именно в рамках ноябрьского призыва ЦАХАЛ намерен провести эксперимент, предлагая призывникам и призывницам подавать прошения на службу вместе с друзьями.

Для 5 тысяч призывников данное предложение будет касаться только тех, кто выберет танковые войска. В случае соответствия критериям, друзья, подавшие заявку, смогут служить в одном экипаже. Для 3 тысяч девушек-призывниц предложение распространяется на все боевые должности. В заявку можно будет включить до 4 друзей или подруг.

Как отмечает издание, заявки можно будет подать с 26 августа по 7 сентября на основании наличия свободных мест.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко поручил заменить приветствие в армии на "Слава Украине!".

Также мы сообщали, что командующий Объединенными силами пообещал журналистам работу, как в ведущих армиях мира.