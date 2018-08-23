Спикер Рады Андрей Парубий не знает о подготовке обращения в Конституционный суд относительно переноса даты президентских выборов. Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что выборы должны состояться согласно Конституции (в последнее воскресенье марта 2019 года - Прим. Ред.). Если я не ошибаюсь, согласно Конституции выборы проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Только так я вижу законные основания и законные условия", - сказал он.

Вместе с тем Парубий отметил, что из официальных источников ему не известно о том, что готовится представление в КС с целью переноса даты президентских выборов.

Напомним, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявил, что по его информации в Конституционный суд Украины готовится представление с целью переноса даты президентских выборов.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко уже не хочет идти ни в президенты, ни в премьеры.

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