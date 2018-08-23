В испанском футболе зреет масштабный скандал. История началась еще 16 августа, когда Ла Лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой, некоторые матчи чемпионата Испании пройдут в США.

Выгодное в финансовом плане для Ла Лиги соглашение подписано на 15 лет. Дебютный матч планировали провести уже в этом сезоне. Это должен был стать поединок с участием Реала, Барселоны или Атлетико.

Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Президент Испанского профсоюза футболистов Давид Агансо выступил с заявлением от имени организации в отношении проведения матчей чемпионата Испании в США, передает ESPN.

"Мы устали от того, что нас не ценят. Игроки возмущены и удивлены. Они все выступают против этого. Это единогласное решение. Футболисты не хотят играть за океаном. Такие вещи нужно согласовывать со здравым смыслом. Решение такого масштаба, которое влияет на игроков, тренеров и болельщиков, было принято в неуважительной манере и в одностороннем порядке. Игроки надеются, что до бойкота матчей дело не дойдет, но они готовы к этому", - заявил Агансо.

Ранее "Страна" сообщала, что в матче за Суперкубок УЕФА Атлетико обыграл Реал, который хотел взять трофей в третий раз подряд.

Также мы рассказывали, что Барселона начала чемпионат Испании с разгрома Алавеса, а Месси забил 6 000-й гол "гранатовых".