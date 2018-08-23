Национальный Реестр Рекордов зарегистрировал семейную пару киевлян с наибольшей разницей в росте - 39,6 см. Об этом на своей странице в сети сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Уточняется, что рост жены, Надежды Колосковой, составляет 1,96м, а рост ее любимого мужа, Алексея Колесника, - 1,57м.

"Эта семейная пара счастлива в браке. Потому что для счастья, пожалуй, размеры значения не имеют! Размеры имеют значение для рекорда... А вместе судьба их свела еще в студенческие годы, когда они подрабатывали на зимние праздники Дедом Морозом и Снегурочкой. Их популярности тогда позавидовал бы даже сам Винник))))", - написала в соцсети Лана Ветрова.

Скриншот: Ветрова Лана/facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в день с тремя восьмерками в Украине установили рекорд по количеству свадьб.

Также мы сообщали, что украинец установил нацрекорд, нырнув на Багамах без кислорода, маски и ласт на 71 метр.