Суд Видземского предместья Риги на заседании 23 августа изменил меру пресечения задержанному руководителю "Конгресса неграждан" Александру Гапоненко. Присяжные постановили освободить его из-под ареста. Об этом сообщает главный редактор портала Imhoclub.lv Юрий Алексеев на своей странице в Facebook.

"По словам его адвоката Иммы Янсоне, обвинение Гапоненко передано из Полиции безопасности в Прокуратуру, то есть стороной, заказывающий меру пресечения выступал уже не следователь Полиции безопасности, а прокурор.

По словам адвоката, прокурор обвинение поддержал, но никакой настойчивости не проявил... По грустной реакции прокурора можно предположить, что в суде дело скорее всего развалится", - сообщил Алексеев.

Фото: Jurij Georgijevich Aleksejev/Facebook

В комментарии журналисту "ТАСС" адвокат Гапоненко сообщила, что ожидает вызова прокурора на следующей неделе с другой мерой пресечения.

"Скорее всего, это будет запрет на выезд из Латвии. Может быть, будет еще запрет заниматься какой-нибудь деятельностью", - сказала Имма Янсоне, отметив, что для нее это решение суда стало неожиданным.

Напомним, президент Латвии Раймондс Вейонис подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны.

В знак протеста против этой реформы в конце марта в Риге состоялось вселатвийское родительское собрание, участниками которого стали свыше 900 человек. ПБ сообщила, что возбудила уголовное дело в связи с этим мероприятием. Фигурантами этого процесса стали пять человек, среди которых - лидер партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяна Жданок и правозащитник Владимир Линдерман.

Как сообщала "Страна", в апреле стало известно о задержании русскоязычного населения Латвии Александра Гапоненко. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 80 Уголовного закона (деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным Конституцией способом). Максимальное наказание за эти действия - до 8 лет тюрьмы. Ему также вменяют еще две статьи Уголовного закона - ст. 78 (разжигание национальной розни) и ст. 81 (помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии).

21 апреля Гапоненко перевели в Рижскую центральную тюрьму. Он заявил, что во время задержания к нему применялась физическая сила. Свой арест он связывает с борьбой против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, а также публикациями в социальных сетях.